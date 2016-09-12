愛滋年齡下降 嘉義提供唾液篩檢試劑
愛滋病患者年齡層下降，嘉義縣衛生局鼓勵民眾接受愛滋病毒諮詢篩檢，早期發現治療，即日起至12月中旬，提供愛滋病毒唾液篩檢試劑，民眾可在家自行初步篩檢。
嘉義縣衛生局今天表示，愛滋病毒唾液篩檢試劑操作方式簡易，只要以刮板於口腔黏膜內刮取少許唾液或組織放入試劑中，20至30分鐘即可看出檢驗結果，若有陽性（感染）反應，會呈現兩條紅線。
衛生局指出，初步檢驗呈陽性者，代表可能感染愛滋病毒，應再做進一步檢驗，才能確定是否感染。愛滋病毒感染有3個月空窗期，這段期間是無法檢測到愛滋病毒抗體，建議在危險性行為後3個月再檢測。
民眾若有持續危險性行為，建議每3至6個月定期至愛滋病指定醫院、匿名篩檢醫院、衛生局（所）和同志健康社區服務中心進行篩檢。
衛生局說，愛滋病毒唾液篩檢試劑可至衛生局及民雄鄉衛生所3樓多元性別健康中心「諸羅部屋、LGBT生活館」索取，或者至民雄鄉棋德藥局設置的自動販賣機投幣新台幣200元取得，檢測後，依說明書上網登錄結果，衛生局審核後，就會退還200元。
嘉義縣衛生局長許家禎呼籲，愛滋病早期發現並定期服藥，平均壽命幾乎與未感染者一樣，高風險族群請儘速篩檢。1050912
(中央社)
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