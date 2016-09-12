臨時會偷渡明年預算 國民黨團痛批林佳龍

我要評比

台中市議會國民黨團市議員楊正中(左四)等人，今日痛批市府再怎麼野蠻，也不該違法編列預算、意圖偷渡！（陳世宗攝）

「明修棧道、暗渡陳倉！」台中市議會今天召開第6次臨時會應審查105年追加減預算，市府竟將106年的基金會補助預算，及明年1月將成立的「數位治理局」、規畫成立的「運動健康局」，一起送交議會審查；遭到國民黨市議員楊正中等人痛批，指市府不應意圖偷渡，共7案予以退回。

市議員楊正中說，臨時會是要審105年追加減預算，市政府竟將106年基金會補助預算一起送交議會審查；包含台中市文教、建設、台中市港區文化藝術及台中影視發展基金會等；106年度獎補助預算都還沒出來就急著辦追加預算，不合規定應全數退回。

市議員李中、黃馨慧、劉士州等人不滿指出，預計明年1月成立「數位治理局」，及市府規畫成立的「運動健康局」；尚未向議會報告組織編制及人員，很多業務與教育局、新聞局、研考會疊床架屋，根本沒有成立的必要。

研考會指出，「數位治理局」將負責市政資訊整體規劃與推動、物聯網與寬頻網路基礎建設，促進跨域媒合的任務與使命。體育處表示，成立「運動健康局」爭取中央同意在台中設置國家級培訓中心，迎接2019東亞青奧的挑戰。盼議會給予支持！

文化局長王志誠表示，昨日提案資料內，含財團法人台中市文教基金等四個文化基金的106年度預算書，為行政作業疏失；勞工局長黃荷婷指出，有關勞工福利基金會106年度預算書，應在定期會時提交。

經過熱烈討論後，財團法人台中市文教基金等4個文化基金，及有關勞工福利基金會106年度預算書等，和成立數位治理局、運動健康局共7案，予以退回！

(中時)