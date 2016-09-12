巡迴錦標賽 英國冠軍史坦森無緣參賽
美巡季後賽聯邦盃最後1戰巡迴錦標賽，將於22日至25日登場，這場比賽僅限聯邦積分榜前30選手有資格參賽，亦即，有不少人12日打完BMW錦標賽，就提早結束2015-2016球季(美巡球季為跨年)，包括2位世界前10瑞典史坦森(5)與美國佛勒(9)。
史坦森今年在英國公開賽以創「4大賽」最低桿紀錄的264桿(-20)奪冠，上月又在112年來首辦的里約奧運男子高球奪得銀牌，是今年表現火爆的球星之一，但聯邦盃打完前3戰結算，積分榜僅名列第34，沒拿到巡迴錦標賽的參賽門票。
世界排名第9的佛勒，更是以1桿之差被擋在巡迴錦標賽門外，他BMW錦標賽獲得第59 如果沒有第17洞的柏忌，就能獲得並列第56，剛以跨過前30門檻，結果多出1桿，積分少拿 0.57分，以排名榜第31喪失參賽權。
世界排名第12的西班牙賈西亞，BMW錦標賽獲得第47，聯邦積分榜位居第32，也以2名之差沒能打進巡迴錦標賽。
聯邦積分榜前30選手，將在巡迴錦標賽角逐總獎金850萬美元，而聯邦「積分王」1千萬美元大獎落入誰手？也會在此戰落幕後揭曉。
至BMW錦標賽為止，暫居前5選手都有機會爭奪「積分王」1千萬美元大獎，這5人按排名依序為：美國強森、美國瑞德(落後986分)、美國史畢斯(落後1710分)、澳洲戴伊(落後1780分)與英格蘭凱西(落後1937分)。
(中時電子報)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。