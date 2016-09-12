巡迴錦標賽 英國冠軍史坦森無緣參賽

世界第5高手史坦森，為未打進聯邦盃最後1戰世界排名最高的選手。(美聯社資料照)

美巡季後賽聯邦盃最後1戰巡迴錦標賽，將於22日至25日登場，這場比賽僅限聯邦積分榜前30選手有資格參賽，亦即，有不少人12日打完BMW錦標賽，就提早結束2015-2016球季(美巡球季為跨年)，包括2位世界前10瑞典史坦森(5)與美國佛勒(9)。

史坦森今年在英國公開賽以創「4大賽」最低桿紀錄的264桿(-20)奪冠，上月又在112年來首辦的里約奧運男子高球奪得銀牌，是今年表現火爆的球星之一，但聯邦盃打完前3戰結算，積分榜僅名列第34，沒拿到巡迴錦標賽的參賽門票。

父親是美國人、母親是日本人的佛勒，因1桿之差被擋在聯邦盃最後1戰大門之外。(美聯社)

世界排名第9的佛勒，更是以1桿之差被擋在巡迴錦標賽門外，他BMW錦標賽獲得第59 如果沒有第17洞的柏忌，就能獲得並列第56，剛以跨過前30門檻，結果多出1桿，積分少拿 0.57分，以排名榜第31喪失參賽權。

世界排名第12的西班牙賈西亞，BMW錦標賽獲得第47，聯邦積分榜位居第32，也以2名之差沒能打進巡迴錦標賽。

聯邦積分榜前30選手，將在巡迴錦標賽角逐總獎金850萬美元，而聯邦「積分王」1千萬美元大獎落入誰手？也會在此戰落幕後揭曉。

至BMW錦標賽為止，暫居前5選手都有機會爭奪「積分王」1千萬美元大獎，這5人按排名依序為：美國強森、美國瑞德(落後986分)、美國史畢斯(落後1710分)、澳洲戴伊(落後1780分)與英格蘭凱西(落後1937分)。

(中時電子報)