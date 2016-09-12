羅氏不簡單 連八年奪冠道瓊健康照護產業永續經營指數

羅氏大藥廠彭士佳總經理與同仁接待方舟教室學童(本報資料照片)

真不簡單！羅氏大藥廠連續第八年獲道瓊永續經營指數(DJSI)肯定，獲選為西藥、生技與生命科學產業類冠軍。這項指數評選是根據經濟、社會與環境三方面表現進行深度分析，道瓊永續經營系列指數提供欲將企業永續發展納入考量的投資者最佳投資組合建議。

羅氏在好幾個項目表現傑出，道瓊永續經營指數指出，羅氏可以維持在西藥產業的領導地位，在於傑出的永續經營策略已深植於公司文化與營運中。

今年道瓊永續經營指數的評選著重促進醫療照護的可近性、合規與透明化、多元的工作文化及與多元合作夥伴的同心協力，羅氏特別致力於為各利害關係人創造價值。

羅氏集團執行長Severin Schwan表示非常榮幸獲得肯定，能再次榮獲全球永續經營的健康照護公司冠軍，應歸功於全球羅氏集團員工，永續經營已融入羅氏每日所行與營運核心的一部分。

羅氏創立追求永續經營承諾已經120年，今年羅氏集團首次回應聯合國大會全體一致通過的17項永續發展目標以達成終結貧窮、保護地球與確保2030年永續發展目標的成功，羅氏承諾將其中幾項永續發展目標融入經營策略中，尤其是針對永續發展目第三項的確保健康與促進各年齡層的福祉。

羅氏大藥廠方舟教室城鄉交流活動(本報資料照片)

羅氏為兒童而走募款活動(本報資料照片)

在台灣，羅氏大藥廠除了持續引進癌症藥物提供病人治療新希望，每年也響應羅氏全球「為兒童而走」活動，為馬拉威和台灣受愛滋影響的兒童籌募教育與照顧經費，2015年起除了捐款，同仁親身投入偏鄉原住民兒童的教育翻轉計畫。

今年剛結束的暑假二度接待來自台東縣南迴地區的20多位排灣族兒童，由羅氏同仁擔任接待家庭，讓來自南迴健康促進關懷服務協會方舟教室的孩子，實際體驗都市生活，並接觸到美術館、科教館、藝術展覽等偏鄉較缺乏的教育資源，減少未來進入都市求學或工作的衝擊，啟發對未來的志向。

羅氏強調，對分公司遍佈全球的羅氏來說，這個計畫除了回饋在地，也幫助同仁與孩子學習認識與尊重多元文化的機會，公司員工透過「為兒童而走」捐款活動贊助方舟教室課後學業輔導的營運經費，公司也自2015年起贊助成立方舟籃球隊，聘請教練每周赴達仁鄉教學，培養孩子運動團隊精神。

(中時電子報)