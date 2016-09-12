買春選小姐自拍瘋傳 警2波取締掃蕩
高市警局採取不定期、不定時新手法突襲臨檢色情業者，透過各分局交互運用在10、11日啟動第2波查緝臨檢，共取締妨害風化案19件68人，涉公共危險罪2件2人；其中，因LINE瘋傳尋芳客到轄區買春選小姐自拍片，新興警方也嚴厲取締，喬裝客伎倆雖失敗，但埋伏後仍一舉逮獲。
只要被警探訪發現涉有妨害風化行為或危害社會治安等情事的地點，即被列為重點目標，警察局將目標場所密交各分局長規劃，各分局同步實施查緝任務，以突襲臨檢方式徹底打擊色情業者，取締絕不手軟。
高市警長陳家欽改變以往定期臨檢方式，依任務目標需要，執勤作為採明、暗及制服、便衣與探訪、聲請搜索票等靈活交互運用，上周末展開第2波掃蕩臨檢，全市17個分局動用14個，派出警力115人次臨檢妨害風化場所43處，盤查305人次。
而新興分局也在這波掃盪中，鎖定利用LINE及角色扮演宣傳招攬生意，同步臨檢取締糖果美容SPA、金色海灣美容SPA、綠園賓館、無店招美容坊等處；其中，因有尋芳客在綠園賓館買春自拍選小姐畫面在LINE瘋傳，警方便喬裝男客，但67歲三七仔疑識破警身分，說要叫小姐去別家店，他們賓館沒有。
警不死心，在外埋伏，卻發現三七仔和另名男客共乘機車離開到另家商務旅館，半小時後臨檢逮獲男客和小姐性交易；三七仔說，因綠園賓館被瘋傳，怕警逮，才會帶客人去別家，不少人都是衝著影片前來找花名「巧克力」小姐服務。
(中時)
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