拯救觀光業寒冬 業者集結凱道

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觀光業今天首度上街頭遊行，訴求「要生存、有工作、能溫飽」。遊行隊伍下午2時出發，約3時後陸續抵達凱道，並在凱道上演行動劇、自創主題曲領唱活動，盼政府看見觀光業寒冬。

受陸客縮減影響，觀光產業今天集結遊行，隊伍下午在華山文創園區集合，由忠孝東路、仁愛路往凱道出發，抵達凱道後，民眾分別拿著代表牌上台，包含旅行業、民宿業、觀光精品業等，一字排開在主舞台上。

隨後，各觀光代表分別上台闡述心聲，並合唱自創主題曲，描述觀光業者即便努力，仍然等不到旅客上門等業者困境；業者也準備了3齣行動劇要在凱道上演，包括「大樹的故事」、「千手觀音」及「蚊子世界」。

「大樹故事」是傳達大樹原本有很多動物聚集，因大樹生病，動物受驚慌；「千手觀音」是比喻導遊應像千手觀音般忙碌；「蚊子世界」形容現在很多旅館、餐廳因旅客減少，如同蚊子館般。1050912

(中央社)