命運全壘打 兄弟前洋投逃過911班機

15年前九一一恐怖攻擊發生時，小聯盟投手湯瑪仕（Brad Thomas）與隊友看著新聞，手裡握著機票，說不出話來。他與女友本應在飛機上，因為隊友的全壘打而救了性命。

如果不是卡戴爾（Michael Cuddyer）在當年季後賽的全壘打，湯瑪仕可能已經搭上那一架衝撞世貿大廈的死亡班機，球迷也不會在2012年看到他來台灣，效力兄弟象隊投球。

美國職棒今天各地賽事紀念九一一事件15週年，紐約郵報（New York Post）報導，卡戴爾、湯瑪仕15年前在小聯盟當隊友時，因為命運的全壘打而使兩人成為一輩子朋友的故事。

當年兩人同在雙城隊2A的新不列顛石貓隊（New Britain Rock Cats）打拚，5戰3勝制的季後賽首輪，卡戴爾在首戰的9局下轟出再見全壘打、第4戰又轟致勝全壘打，幫助球隊晉級下一輪。

小聯盟球員在季後賽開打前，照例先買好機票，如果落敗就各自回家。

當時湯瑪仕與當時的女友、後來的老婆已經買好機票，行李也都打包好了，如果沒有晉級下一輪，他們準備從波士頓飛往洛杉磯，再轉機回家鄉澳洲。

結果卡戴爾在這個系列賽的全壘打，救了湯瑪仕一命。

就在石貓隊拿下系列賽後，隔天球員們集合在球場，看著電視新聞報導九一一恐怖攻擊的驚人畫面，每個人都說不出話來。

卡戴爾說，當時看到湯瑪仕坐在那裡，手上握著機票，每個人都心知肚明，沉默不語，「你能體會到，生命是如此寶貴、如此脆弱，也如此的稍縱即逝」。

湯瑪仕現在38歲，已經高掛球鞋，他告訴紐約郵報，15年前的那場季後賽「是個奇蹟，彷彿有人看顧著我」。

卡戴爾也在去年退役，生涯在大聯盟敲了197支全壘打，但這些都比不上15年前的那支再見全壘打震撼，「我從少棒、小聯盟、大聯盟敲過的所有全壘打中，這是最有衝擊力的全壘打」。

當年2A冠軍賽因九一一事件影響而取消，兩隊並列冠軍。就在3天後卡戴爾升上大聯盟。後來，兩人在大聯盟相遇時，擁抱不需要言語，也成為一輩子的朋友。1050912

(中央社)