女收容人畫繪本得第一 詮釋看待時間

南投看守所一名林姓女收容人，以不同收容人對時間的詮釋為主題，創作「生命時鐘」繪本，展現省思，獲法務部比賽第1名。

中秋節將至，法務部矯正署南投看守所今天、明天辦理懇親會，每梯次讓20名收容人與家屬相聚2個小時，現場播放輕柔音樂，桌上擺著糖果、餅乾、紅茶，氣氛輕鬆，許多收容人抱著小孩，與坐對面的妻子閒話家常，享受天倫之樂，無法參加懇親者，也有電話孝親。

法務部矯正署舉辦收容人生命教育繪本創作比賽，南投看守所林姓女收容人以「生命時鐘」繪本，擊敗全國129件作品，獲得第1名，今天下午在懇親會場，由南投看守所長蔡景裕頒獎，而林女服刑1年3個月，今天假釋出獄，將與來懇親父母一起返家，倍感喜悅。

學習設計的林女說，因對繪畫有興趣，加上看守所鼓勵收容人發揮所長，於是利用假日在舍房時間創作，1星期可畫2張B4尺寸作品，共12張畫作。俏皮筆觸與豐富色彩，勾勒令人充滿童趣的故事繪本，獲插畫家陳璐茜、作家郝廣才、陳櫻慧等評審一致好評。

「受刑人最多的就是時間」，林女說，每個收容人對時間有不同看法，有時候覺得時間不夠用，有時卻覺得非常難熬，但其實都是「心境」問題，只要轉念一想，將生命美好時間運用在對的事情，再順著所內的步伐過生活，就不覺得難過。1050912

(中央社)