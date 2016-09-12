男子騎機車外出失蹤 警消搜山無所獲

64歲的黃姓男子9日晚上騎機車外出後，音訊全無，彰化縣消防局昨天起發動10多名警義消進行搜山，但截至中午都無所獲。

黃姓男子的妻子指出，先生9日晚上騎機車外出說要出門散心，後來就沒有回家，而先生外出時穿著黃色上衣、藍色長褲，另外有山友向警方報案指稱，在員林市小嶺頂山區發現1輛機車停放在路邊，後來查車牌號碼確認是先生的機車。

黃男的家屬指出，黃姓男子曾經中風，也有肝結石的問題，曾經痛到在地上打滾，沒有辦法吃飯，而失蹤當晚，黃男沒有吃晚餐就出門，只說出門一下就會回來，他們擔心黃男出門尋短。

彰化縣消防局接獲報案後，出動員林分隊、林厝分隊的消防員以及義消等，在員林市小嶺頂山區進行搜索，直到今天中午仍無所獲。1050912

(中央社)