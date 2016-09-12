宜蘭不老節 　邀祖孫一起露營

2016宜蘭不老節系列活動，不老大露營將於10月8、9日，在武荖坑風景區舉行，邀老中青三代同堂一起來露營。（王亭云攝）

縣府邀阿公阿嬤一起來露營。（王亭云攝）

縣府邀阿公阿嬤一起來露營。（王亭云攝）

三代同堂一起組帳篷。（王亭云攝）

享受三代同堂的快樂。（王亭云攝）

2016宜蘭不老節系列活動，每年秋冬之際登場，今年宜蘭縣政府創全國之先例，推不老大露營活動，邀老中青三代走進大自然，相揪來露營，活動將於10月8、9日，在風景優美的武荖坑風景區舉行，即日起至10月5日歡迎報名，限量250個營位。

2016宜蘭不老節系列活動─不老大露營，將於10月8、9日（周六、日），於蘇澳鎮武荖坑風景區，舉辦2天1夜露營活動，宜蘭縣政府工商旅遊處長陳長偉說，夢想不老、心境不老、行動不老，露營不該只是年輕人，或父母孩子間的親子活動！

陳長偉表示，對阿公阿嬤來說，早年僅有少數人能參加童子軍，難有機會能出外露營，希望藉活動，讓銀髮族感受野外露營樂趣。活動內容包括農特產展示、阿公阿嬤的手路菜、不老電影播放、大地遊戲、營火晚會、登山健行、新城溪戲水等。

帳篷等露營器材以及2天1夜之膳食（食材），不包含在報名費內，參與家庭須自備或當場租借；歡迎兩代以上（成員中有1位達55歲以上）者報名，限量250個營位，每個營位3至4人，可電洽武荖坑休閒育樂有限公司03-9963567、03-9963677。

(中時)