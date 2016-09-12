觀光產業上街頭 林佳龍：讓危機化為轉機

針對觀光產業為生計上街頭，台中市長林佳龍今天強調「化危機為轉機」，提振國內旅遊業很重要！（陳世宗攝）

520新政府上台後，重擊國內觀光產業，「百萬觀光產業自救會」號召萬人上凱道！12日在台中市議會引起議員的關切，質詢市長有何因應之道？林佳龍表示，應找出台灣觀光真正面臨的問題，提出有效解決策略化危機為轉機，政府可參考他們的建議，尋求因應措施。

市議員張瀞分說，台中市今天就有上千人北上凱道抗議，訴求「求生存、有工作、能溫飽」，傳達活不下去痛苦心聲！面對陸客大幅縮減，受衝擊的產業鏈持續擴大，9成華語導遊放無薪假、9成遊覽車閒置，觀光局預估陸客來台觀光外匯收入將較去年大減360億。

林佳龍表示，兩岸關係在新政府上任後，對岸顯得有些緊縮，一方面可能是因為錯誤認知造成，他曾在公開場合提及，台灣敞開雙手歡迎來自中國大陸的遊客。以台中市今年7月觀光人數為例，比去年同期成長8％，來自日、韓、星、馬、香港、澳門的旅客大量增加。

「提振國內旅遊業很重要！」林佳龍指出，應找出台灣觀光真正的問題，提出有效的解決策略，讓危機變成轉機；他尊重上街頭爭取權益的旅遊業者，政府可以參考他們好的建議來努力。

觀光旅遊局說，配合中進中出政策，市府規畫3條付費、從清泉崗機場直達市區的公車路線，預計年底可開始實施。1條從中清路至逢甲，沿途只停旅館飯店；第2條行經台灣大道至台中火車站；第3條則行經高鐵站至與國美館，期能提高觀光便利性與品質。

(中時)