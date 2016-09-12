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歐股周一早盤重挫，跌幅寫下將近3個月來最大，主要受到聯準會9月升息機率增加，引發全球股市龐大賣壓。

美股上周五大跌，亞股周一接棒下挫，歐洲STOXX 600指數早盤跟進，走跌1.9％，創6月底以來最大跌幅。個股方面由德國E.ON領跌，因出脫Uniper部門，使其股價摔落13％。

英股FTSE 100指數下挫1.7％，德股DAX 30和法股CAC 40指數皆重跌2％。

(工商)