來這有機會巧遇！男神高以翔西湖開美食酒廊
從模特兒轉戰戲劇、電影圈的男星高以翔，近年把演藝重心轉移至大陸，最近更因主演電視劇《遇見王瀝川》人氣暴漲，成為新一代「國民老公」。高以翔不只在演藝圈交出漂亮成績單，也投資了杭州一家美食酒廊，讓許多粉絲已做好到此和男神巧遇的準備。
位於杭州解百欣元華的Lake side美食酒廊，結合了酒吧和海鮮餐廳，其中，晚上7點到凌晨2點的酒吧時間，首席調酒師Angus鄒斯傑可是大有來頭，除了在台北101大樓旁經營一間亞洲排名前15的酒吧，也曾拿下許多世界級調酒比賽的獎項。有美酒當然也少不了配酒小食，請來米其林餐廳的法國大廚、閩菜大廚、台灣大廚，呈現3種不同風格，且酒吧老闆娘不時還會帶來世界各地的零食與大家分享。
至於海鮮餐廳則是擁有30多種新鮮食材的自助吧，像是生蠔、活龍蝦、鱈魚等等，都是從世界優質產區運到店裡的，客人在窗口挑完喜歡的食材後，就會送進廚房加工。Lake side預計9月下旬正式開幕，在此愜意享受下午茶或小酌一番食，同時還可俯瞰西湖美景，而「國民老公」高以翔是此酒廊的大股東之一，待《遇見王瀝川》續集開拍後，說不定有很大機會能在此巧遇他，引發粉絲的高度關注。
(中時電子報)
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