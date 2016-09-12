台鐵爆炸案 北檢聲請延押林英昌

犯下台鐵車廂爆炸案的男子林英昌案發後遭羈押，期限將於本月中屆滿。台北地檢署考量全案尚有事證待查，向法院聲請延長林英昌羈押。台北地院今日提訊林男到庭訊問，裁定結果近日出爐。

林英昌涉嫌於7月7日晚間，在台鐵區間車抵達松山站前，引爆自製鋼管爆裂物，造成自己在內的25人輕重傷。林因手持炸彈引爆，導致臉部、手部多處燒燙傷、舌頭炸傷，住院治療多日後於7月19日出院。

北檢7月19日偵訊林英昌後，以林涉犯殺人未遂、製造爆裂物等5罪犯嫌重大，且居無定所又有自殺傾向，有逃亡、反覆實施之虞，聲請羈押獲准。

(中時)