審總預算 藍智庫鎖定新南向與通訊監察

中國國民黨智庫今天針對106年度中央政府預算提出刪減建議，並特別鎖定民進黨政府的新南向政策與通訊監察政策，提出預算刪減。

中國國民黨今天舉辦立法實務研討會，聚焦在立法院新會期的優先法案與106年度中央政府總預算案。在預算的部分，根據智庫提供的書面報告，除了對新政府各部會的預算進行監督與刪減外，也特別鎖定了新南向政策與通訊監察政策。

在新南向政策上，智庫在報告中建議，新南向政策推動計劃花大錢在興建辦公廳舍，對政策推動無實質效益，應大部分刪除；其餘一般行政費及委辦等浮編太多，可酌減刪除。

此份報告認為，行政院在9月5日舉辦新南向政策推動計畫記者會，宣佈新南向政策正式啟動，計劃由經貿談判辦公室負責，惟明年度預算卻未見任何說明，也無預算編列，難道是一個黑機關？

至於在通訊監察上，報告建議，通訊監察費用隱晦且金額可觀，應予刪減。同時報告中也指出，調查局編列「進入電信機房監察專線使用費」，僅中華電信及亞太電信，並未包含台灣大哥大等其他電信公司。

報告指出，監察中華電信及亞太電信的費用，已高達新台幣5000多萬元，通訊監察費用可觀，且有理由相信其他電信公司的監察費用，編列於調查局以外的其他機關；此外，調查局僅負責中華電信與亞太電信，而監聽設備的養護費竟高達6000多萬元，甚至高於實際使用所花費之通訊費，有加以限制的必要。1050912

(中央社)