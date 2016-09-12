美軍轟炸機13日將飛進南韓 向北韓示威

駐韓美軍消息人士今天透露，在關島基地的2架B-1B Lancers轟炸機將於13日上午飛臨南韓京畿道烏山基地。

南韓聯合新聞通訊社報導，駐韓美軍發言人布希（Christopher Bush）今天在距離首爾南方70公里的京畿道平澤基地表示，美國原計劃今天上午出動轟炸機對北韓武力示威，但是因為關島安德森空軍基地（Andersen）天氣條件惡劣，計劃延後。

據報導，B-1BLancers轟炸機與B-52、B-2並稱為美國3大戰略轟炸機，飛行速度最快，最高飛行速度為馬赫1.2，可最多搭載24枚B-61、B-83核彈。

報導說，北韓在加劇朝鮮半島緊張局勢時，美國都會在半島出動戰略武器，以顯示對南韓延伸威懾的安保意志，並向北韓施壓。延伸威懾意味著，美國將在盟國遭到核威脅或攻擊時提供核保護傘，動用常規武器和飛彈防禦系統保衛盟國，一如保衛美國本土。1050912

(中央社)