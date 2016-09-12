颱風攪局 台金中秋專船取消

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金門縣政府今天表示，原訂14日晚上11時由台中開往金門的中秋假期台金海運專船，因受莫蘭蒂颱風影響取消。

依中央氣象局發布的漁業氣象預報，14日當天台灣海峽陣風將高達10級以上，巨浪轉狂濤，基於航行及人員安全考量，縣府決定取消這次專船。

縣府觀光處表示，請原登記搭船返回金門過節的鄉親旅客儘速向原訂位窗口辦理退費事宜，不便之處，敬請諒解。1050912

(中央社)