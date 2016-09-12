桃園遠百韓國特產展登場 單筆滿額送十足抵用券

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遠東百貨桃園店韓國特產展登場至20日，推出道地韓國物產及美味熟食，並祭出單筆滿1,000元送50元、滿3,000送200元十足抵用券、消費滿額送贈品。

遠東百貨桃園店表示，除國際精品、大家電，韓國特產展期間全館當天消費滿5,000元或在特產展滿1,000元有贈品；特產展當天消費單筆滿599元，還可以抽韓國來回機票。

桃園遠百說，特產展天天推出每日一物人氣商品，其中眾多商品買一送一。

(工商)