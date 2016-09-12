警員、巡佐警車內互嗆 影片被PO上警政署長臉書

豐原分局社口所爆發警員、巡佐失和，執勤時在警車內互嗆對罵。（王文吉攝）

署名「黃家」網友11日晚間在臉書「NPA署長室」上傳台中市警察局豐原分局社口派出所警員、巡佐互嗆影片，向警政署長陳國恩投訴警員黃鈺銘，仗勢父親是兩線三星的警務正，值勤時嗆同車有30年資歷的巡佐黃聰雄，問「這種員警還適合留在派出所欺負同事嗎？」

長約1分鐘的警車行車記錄器影片，為社口派出所警員黃鈺銘與巡佐黃聰雄，上月18日下午同車執行巡邏勤務，行經神岡區民權二街時，巡佐黃聰雄疑不滿黃鈺銘車速太快，要求開慢些，引爆雙方口角；駕駛黃鈺銘怒嗆巡佐下車，但對方回嗆「車又不是你的」、「你沒權利叫我下車」，警車一度擋路影響另輛轎車通行。

社口派出所長董力勳表示，兩人工作態度皆認真、負責，可能處理某些案件意見不合，才會發生爭執，當天他得知此事，就將兩人召回所內告誡，化解雙方誤會，勤務編排並錯開兩人時間，不知是誰取得執勤影片，上傳至臉書。

對此，豐原警分局秘書室主任蘇孫鍾表示，巡佐黃聰雄調頂街所，警員黃鈺銘調大雅所，人事令即日起生效，至於值勤過程影片嚴禁外流，已派員調查，將依相關規定懲處，另社口所長董力勳因員警爭執處理不當，影響警譽，記申誡1次。

(中時)