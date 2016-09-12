告別911 新世貿的美食名店

被簡稱為1WTC的世貿1號樓，在2014年後成為紐約市天際線的新成員。(圖/美聯社)

911對紐約人來說是個傷痛的日子，他們永遠都會記得那一天失去了什麼。不過紐約人也在新世貿一號樓完成後，迎來了重生的喜悅。新世貿在2014年啟用之後，許多美食名店也陸續進駐。一位美國生活的「紐約君」，特別為這些名店做了一些簡單的介紹。

義大利餐廳超市「Eataly」，這間名店既是餐廳又是超市，裡頭的餐廳就如同美食教範一般，吃過以後再到貨架上將食材帶回去，試著自己製作。

義式餐廳兼超市的Eatly，既吃又買的地方。(圖/eatly)

Shake Shack，紐約市最有名的國民漢堡，大排長龍是司空見慣，被稱為「可繞地球三圈半」，設於麥迪遜廣場花園的更是如此。因此新的據點設在新世貿也是很自然的事。

紐約著名漢堡Shake Shack，漢堡令人食指大動。(圖/Shake Shack)

Joe Coffee發源於紐約西村的店，在紐約迅速擴張有多家分店，特別加入新世貿擴張知名度。

Joy coffee 在西村的總店，為了拓展名知名度也進入新世貿。(圖/Joy coffee)

Nobletree Coffee 以巴西咖啡為主打商品的咖啡店，原先在紐約只有一家，新世貿是這家店的第二個據點。

Kusmi Tea 來自巴黎的花茶店，發源於1867年，至今已有長達150多年的歷史，新世貿取新的據點。

被稱為「抹茶蛋糕裡的戰鬥機，紐約甜品市場上的領頭羊」的Lady M。(圖/Lady M)

Lady M 著名的點心店，紐約君稱它為甜品界的愛馬仕精品，抹茶蛋糕裡的戰鬥機，紐約甜品市場上的領頭羊，推崇之意溢於言表。

Sugarfina 高檔糖果品牌，用精品的方式給予糖果華麗的包装與外表設計，許多少女會愛上這樣的情調。

(中時電子報)