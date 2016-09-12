告別911 新世貿的美食名店
911對紐約人來說是個傷痛的日子，他們永遠都會記得那一天失去了什麼。不過紐約人也在新世貿一號樓完成後，迎來了重生的喜悅。新世貿在2014年啟用之後，許多美食名店也陸續進駐。一位美國生活的「紐約君」，特別為這些名店做了一些簡單的介紹。
義大利餐廳超市「Eataly」，這間名店既是餐廳又是超市，裡頭的餐廳就如同美食教範一般，吃過以後再到貨架上將食材帶回去，試著自己製作。
Shake Shack，紐約市最有名的國民漢堡，大排長龍是司空見慣，被稱為「可繞地球三圈半」，設於麥迪遜廣場花園的更是如此。因此新的據點設在新世貿也是很自然的事。
Joe Coffee發源於紐約西村的店，在紐約迅速擴張有多家分店，特別加入新世貿擴張知名度。
Nobletree Coffee 以巴西咖啡為主打商品的咖啡店，原先在紐約只有一家，新世貿是這家店的第二個據點。
Kusmi Tea 來自巴黎的花茶店，發源於1867年，至今已有長達150多年的歷史，新世貿取新的據點。
Lady M 著名的點心店，紐約君稱它為甜品界的愛馬仕精品，抹茶蛋糕裡的戰鬥機，紐約甜品市場上的領頭羊，推崇之意溢於言表。
Sugarfina 高檔糖果品牌，用精品的方式給予糖果華麗的包装與外表設計，許多少女會愛上這樣的情調。
(中時電子報)
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