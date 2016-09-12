打造富邦新球風？ 蔡承儒：每場8轟不錯

富邦育樂總經理蔡承儒。（黃世麒攝）

富邦育樂總經理蔡承儒（左）與義大育樂董事長楊森隆（右）交換備忘錄。（黃世麒攝）

義大犀牛7日和富邦簽署備忘錄，確定轉賣給富邦，球隊隨即打出單周5戰全勝的超旺氣勢，一舉登上下半季龍頭，富邦育樂總經理蔡承儒近期也緊盯義大戰況，他說：「球隊氣氛看起來不錯，替他們高興，希望他們能以這個氣勢打進冠軍賽，未來我們也會好好照顧他們。」

富邦確定將在11月1日起接手義大犀牛，並由深獲球員認同的葉君璋續任總教練，「新頭家」還未入主就已先大大提升球隊士氣，義大本周不僅打出5連勝登頂，11日更以平中職紀錄的單場8轟痛宰統一獅，也讓蔡承儒讚表現「很好」。

蔡承儒7日受訪時透露，富邦總教練將會由葉君璋續任，之後也會找機會和他深聊，而本周義大5場比賽都在北部，蔡承儒12日表示，本周可能就會找先葉君璋小聊一下，「早點溝通，未來銜接會比較快、比較有效率。蔡承儒也說：「葉總對培養選手非常有想法，會多多了解他未來的計劃。」

球隊確定由富邦接手後，將續任總教練的葉君璋提到，即使換了新公司，最重要的還是要建立球隊的文化，對此蔡承儒也說，「我非常認同，文化的建立是球隊長久以來非常重要的基礎，文化要健康，才能長期運作這球隊。」至於未來球隊欲打造怎麼樣的文化？蔡承儒表示：「還是跟他(葉君璋)深聊後，會比較明確一點。」

義大2013年接手球隊後主打「美式球風 」，未來富邦接手後，是否會有其他構想？蔡承儒指出：「目前看起來，球風還不錯，我覺得，打這麼好，不用改太多，就延續這氣勢下去。」他接著舉昨天的比賽為例，笑說：「我覺得，每場8支全壘打差不多，這球風不錯。」

(中時電子報)