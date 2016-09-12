胡忠信向黨產委員會檢舉 洪秀柱反譏
媒體報導，資深媒體人胡忠信向不當黨產處理委員會檢舉，要求依法聲請羈押國民黨前行管會主委林德瑞；國民黨主席洪秀柱今天說，「胡忠信的話能相信嗎」、「天外飛來一筆」。
媒體報導，胡忠信與律師王可富今天赴行政院不當黨產處理委員會，檢舉林德瑞在國民黨前主席馬英九任內涉嫌不當處分黨產，要求應迅速依法聲請羈押林德瑞並追回不當黨產歸公。
洪秀柱下午出席國民黨立法實務研討會前受訪表示，「胡忠信的話能相信嗎」？胡忠信背後應該意有所指，有其他企圖。
媒體追問胡忠信企圖為何？洪秀柱說，要問胡忠信啊，否則很奇怪，天外飛來一筆。
媒體詢問，黨產條例通過後，民進黨認為兩黨對立嚴重、杯葛可能越來越多，洪秀柱表示，是民進黨開始心虛嗎？認為所作所為都不得到民眾認同嗎？若是這樣，國民黨要嚴厲監督。1050912
(中央社)
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