重溫求學時代 銘傳揪團募經典校園照片
銘傳校門口長長的大樓梯，乘載銘傳人無數回憶，為迎接立校60週年，銘傳大學今天表示，希望廣邀校友、在學生、社區民眾提供老照片，重現校園經典。
銘傳大學表示，明年3月將歡慶立校60週年，校友組將募集民國100年前與學校相關的照片，師生團體照、校園景觀、人物與活動照片等，及民國82年前屬於銘傳專科時期的畢業紀念冊，這些經典照片將於明年3月在銘傳大學校慶時展出。
「照片，總是老的特別有味道」，銘傳大學表示，在泛黃照片中，有著求學過程中最純真的記憶，照片中每棟建築物、每個笑容，都存在著學生時代最深刻的情感，因此廣邀銘傳校友、在學學生、社區民眾提供歷史老照片，讓銘傳人了解過去學校的歷史，與台灣教育的變遷風貌。
銘傳大學表示，立校60年來，與台灣社會一起走過艱難歲月，透過一張張老照片，可窺知時代的變遷與演進，也希望藉由發起老照片及老畢業紀念冊募集活動，喚起老一輩記憶與年輕學子了解學校歷史文化。1050912
(中央社)
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