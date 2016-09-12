老婦失聯29小時 離奇倒臥田中獲救

新北市1名陳姓老婦到宜蘭進香昨天失聯，經警消動員搜索後，今天竟在飯店5公里外發現她倒臥在田裡，滿身淤泥，幸無危險。

宜蘭縣消防局說，昨晚11時獲報，1名陳姓老婦在羅東失聯，經警消全力搜救，今天上午11時在蘭陽大橋北端涵洞附近的農田中，尋獲老婦。老婦意識雖清楚，但因徹夜露宿戶外且未進食，體力略虛弱，由救護車送醫就診。

警消調查，81歲的陳姓老婦在10日跟隨進香團從新北市到宜蘭羅東廟宇參拜，不料昨天清晨團員集合準備搭遊覽車時，她卻失蹤。經調閱飯店的監視器畫面後才知道，原來阿嬤在當天清晨6時就走出飯店，相關單位隨後動員找人。

陳姓友人說，完全沒失智傾向阿嬤曾打電話來求救，電話中說，「快來救我，這裡有橋，也有人經過」，但之後提醒阿嬤也要打電話報警，方便讓警方定位尋找時，電話就掛斷，也無法再打通。

警消之後擴大搜尋範圍，前往離飯店約5公里外的蘭陽橋附近尋找，在昨晚同樣沒有下文。今天上午，警消再度出動前往蘭陽大橋附近搜尋時，竟發現有人在田中搖晃撐傘，救難員顧不得田裡泥濘，趕緊衝往查看，這時才發現就是失聯的阿嬤躺在田中。

阿嬤表示，當時為了買伴手禮給親友，出飯店後就坐了一段計程車，之後就下車一直走到迷路。1050912

(中央社)