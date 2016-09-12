外交部：尚未收到ICAO邀請函

國際民航組織（ICAO）大會即將開議，外交部今天表示，還沒有收到ICAO的邀請函，外交部一直在努力，將在適當時間對外說明。

聯合國大會即將開議，外交部今天舉行記者會說明政府今年讓台灣有意義參與聯合國體系的做法和規畫，媒體詢問是否已經收到ICAO的邀請函？外交部國際組織司司長徐佩勇表示，ICAO大會將在27日開議，到目前為止還沒有收到邀請函。

徐佩勇說，ICAO大會3年開一次，上次是在2013年，外交部一直在努力，將在適當時間對外說明；目前雖然還沒有收到邀請函，但很多友邦已經寫信給ICAO理事會的主席，表達支持台灣再次受邀。

徐佩勇說，ICAO追求的目標是無縫天空和全球搭乘飛機乘客的安全，台灣民航局是台北飛航情報區唯一的管轄機關，去年經由台北飛航情報區的架次有153萬架次，服務乘客5800萬人次，台北飛航情報區在世界上來說是非常忙碌的情報區。

徐佩勇說，但因為台灣不是ICAO會員，甚至網站對台灣的資訊是不完整的，希望對經由台北飛航情報區的班機有更好的服務，完全是基於民航安全專業考量，才會在8月4日由民航局長致函給ICAO理事會主席，表達希望再度受邀與會之意，現在還在等ICAO的回應。1050912

(中央社)