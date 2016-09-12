依金門協議 兩岸相互交付偷渡犯

(中央社記者朱則瑋台北12日電)內政部移民署根據兩岸「金門協議」，今天在馬祖南竿福澳港，與中國方互相交付偷渡犯，我方給與8人、中國方給與3人。

這次台灣、中國雙方偷渡犯遣返作業，由雙方紅十字會擔任見證人員，除主辦單位移民署外，包含海巡署、法務部、連江縣警察局等兩岸共同打擊犯罪之執行單位也到場，與中國的福建邊防總隊進行工作座談與見證。

移民署表示，這次遣返的8名中國偷渡犯，其中3名曾在台犯下強盜殺人、擄人勒索等重罪，目前已服刑完畢；另台灣接返的3名偷渡犯，其中1名曾姓男子，原要從小金門沙灘游泳至廈門，在海上遭中國漁民發現後，帶至福建何厝邊防派出所等待遣返。

移民署說，曾姓男子的父親接獲通知後，也趕赴馬祖福澳港等候兒子上岸，這也是台中雙方今年第2度「金門協議」合作案。1050912

(中央社)