友邦致函秘書長 外交部：符合國家利益
外交部今天說，將請友邦駐聯合國代表致函聯合國秘書長，表達台灣願有意義參與聯合國，這是符合國家利益的做法，信函內對台灣的稱呼是中華民國（台灣）、中華民國、台灣都有。
第17屆聯合國大會即將開議，外交部次長吳志中今天舉行記者會表示，今年將採取兩種做法，第一是洽請友邦在聯大總辯論為台灣個別發言，第二是洽請友邦駐聯合國常任代表為台灣致函聯合國秘書長。
媒體詢問，以往除了請友邦在聯大總辯論發言，也會請友邦在大會提案，今年採用致函方式是否有什麼考量？吳志中說，條條大路通羅馬，主要目的是讓國際社會接受並讓台灣有意義參與聯合國的體系。
吳志中說，過去有提案、發言的方法，前總統馬英九執政時比較放在發言，這一次跟前任政府不一樣的就是多了一個致函，這些都是向國際社會表達台灣要有意義參與的不同方法，政府從國際社會的反應和對國家利益的考量，認為發言和致函是最符合國家利益的方法。
吳志中說，這次是聯合致函、個別致函都有，努力讓台灣的聲音讓聯合國各國都知道，是請友邦以友邦的常任代表名義致函，信函內對台灣的稱呼則是中華民國（台灣）、中華民國、台灣都有。
媒體詢問這次做法是否有和中國大陸協商？吳志中表示，這次爭取參與沒有和中國大陸協商，有意義參與聯合國體系是政府自己的做法，爭取協助不只友邦，也包括非邦交國，爭取美國和日本支持是很重要的政策和作為。1050912
(中央社)
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