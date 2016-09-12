蘇嘉全：希望台灣可成薄瑞光第二故鄉

立法院長蘇嘉全今天說，聽到美國在台協會主席薄瑞光即將卸任，內心不免有些不捨，希望薄瑞光未來能繼續協助台美合作，台灣可以成為薄瑞光第二個故鄉。

蘇嘉全上午在立委蕭美琴、羅致政、許毓仁、林昶佐、陳怡潔以及立法院秘書長林志嘉等人陪同下，接待薄瑞光（Raymond F. Burghardt），美國在台協會副處長傅德恩（Robert W. Forden）及政治組組長馬天龍等人也共同與會。

蘇嘉全與薄瑞光一見面就話家常，蘇嘉全談到16年前在屏東縣長任內，以及擔任內閣首長時陪時任總統的陳水扁過境洛杉磯，與薄瑞光主席都有過互動，彼此間就如同老朋友一般。

由於薄瑞光即將卸任，蘇嘉全說，內心不免有些不捨。

蘇嘉全表示，薄瑞光任內對台美交流、台灣加入國際組織及對外簽署貿易協定等項目，都曾給予大力協助。

他表示，「天下沒有不散的宴席」、「分手是為了下一次的重逢 」，希望台灣可以成為薄瑞光的第二個故鄉。

蘇嘉全指出，薄瑞光對兩岸及東南亞事務擁有豐富的實務經驗，希望往後薄瑞光仍能持續關心台灣在東南亞區域，以及美國政府相關部門或是民間相關智庫等，協助台美在經貿領域能緊密合作，並協助台灣實質參與國際事務，加入國際公民村。

薄瑞光表示，參與台灣事務有很長的時間，很開心看到過去10年來台美關係有進步的發展。台美之間是重要的雙邊關係，而不是隨便的附屬關係，無論在經貿及民間交流都很重要，並且相當尊重地看待。美國也跟北京表示應該尊重地對待台灣。

與會的民進黨立委羅致政會後受訪時也轉述，薄瑞光曾是美國駐越南大使，薄瑞光特別在會中提到台灣現在推動新南向政策是個不錯的時間點，也分享自己在越南的經驗，認為越南應該是一個重要且可以推動南向政策的國家。

薄瑞光也認為，分散經貿的夥伴與市場對任何國家而言都是很正常的事。

薄瑞光會後受訪時表示，他未來還會以私人身分來台；美方未來將會宣布下一任的AIT主席人選，他認識對方很久了，是個完美的人選。1050912

(中央社)