黨團自主非威脅 洪秀柱：樂見有戰力
中國國民黨主席洪秀柱今天表示，有記者問她，黨團一直講要提高地位、要自主，是不是在威脅她？這問題很好笑，「我請問廖總召，你在威脅我嗎」？她樂見黨團能具有強大戰鬥力。
國民黨今天舉辦立法實務研討會，洪秀柱在致詞時談及黨團自主等相關問題，否認認為黨團自主、地位提升是在威脅她，並認為凝聚更大的戰力，是好事，樂見黨團能夠具有強大的戰鬥力，來面對下一個立法院的會期。
洪秀柱說，有記者問她，最近黨團一直在講要提高地位、要自主，是不是在威脅主席？這問題很好笑，她隨即看著一旁的國民黨立法院黨團總召廖國棟說，「我請問廖總召，你在威脅我嗎」？這也引來現場一陣笑聲。
她說，黨團是希望有更多的時間與方式來凝聚共識，大家一致對外作戰，凝聚更大的戰力，這是好事，又不是黨團總召廖國棟的地位要放在主席之上，對她造成威脅，所以不要複雜化，樂見黨團能夠具有強大的戰鬥力，來面對下一個會期，做好善盡職責、徹底監督政府的在野黨。
洪秀柱也勉勵，對於議事規則的研究，要更深入，議事的攻防，更要事先模擬的非常清楚，相信必然有驚人的表現，讓大家耳目一新，有更大的期望；她強調，大家對國民黨還是有很大的期盼，「就看我們怎麼做」，一起努力，相信會有一片天的，「藍天再現，為期不遠」。1050912
(中央社)
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