陸多款作戰飛機 飛越巴士海峽赴西太

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中國大陸的轟炸機、戰鬥機、預警機和加油機今天飛過台、菲之間的巴士海峽（Bashi Channel），前往西太平洋展開軍事演習。

路透社報導，中國大陸空軍指出，該項演習屬年度計畫性的正常演訓之一，符合國際法與國際做法。這項軍演的同時，適值中國大陸對東海及南海領土爭議不斷升高主權主張。

大陸空軍在官方網站的聲明中指出，此舉是他們透過訓練提升能力，以維護國家主權、保衛國家安全、保障和平發展的需要。

聲明指出，組織航空兵遠海訓練，是瀕海國家空軍的普遍做法，是中國大陸國防和軍隊建設的正常需要。1050912

(中央社)