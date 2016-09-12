土耳其東南部發生爆炸 傳11傷

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土耳其東南部萬恩市（Van）中心地區今天發生爆炸，傳出11人受傷。

根據路透社，多安通訊社（Dogan）報導，救護車已趕到現場。正義發展黨（AK Party）國會議員表示有11人受傷，沒有人喪生。

多安通訊社記者告訴有線電視新聞網土耳其頻道（CNNTurk），他在現場看到有人受傷。畫面顯示，一棟建築冒出濃煙，消防人員正在滅火。（譯者：中央社盧映孜）1050912

(中央社)