憂觀光變關光 業者籲政府提轉型配套

我要評比

陸客大幅減少，觀光相關產業受衝擊，上萬名觀光從業人員今天首次走上街頭，業者憂心觀光變「關光」，呼籲政府提轉型配套措施，讓業者知道下一步怎麼走。

包括旅行社、導遊、旅館、遊覽車、餐廳、禮品業等觀光相關產業人員上萬人，今天首次上街遊行，訴求「要生存、有工作、能溫飽」。

一名帶陸客團的張姓導遊說，他從事導遊工作6年，原以為中年轉業成功，但現在陸客團愈來愈少，他從8月開始，面臨沒有團可帶的困境，他估計100名陸客團導遊中，約90人跟他情況一樣。

張姓導遊也說，已有做陸客團的餐廳9月開始被迫暫時歇業。

宋小姐今天帶著兒子上街，她說，陸客團一直減，9月會比8月慘，10月不敢想。

遊覽車業者說，當年配合政府政策，陸客的車輛還特別採購新車，現在大部分車子都在曬太陽。

一名預定這星期就要臨盆的大陸新娘，台灣籍的老公也是陸客團導遊，因老公工作快不保，她也跟著上街頭。

百萬觀光產業自救會發言人李奇嶽說，台灣觀光產業面臨危急存亡之秋，遊行不是示威抗議，而是和平理性表達產業心聲。

李奇嶽說，業者不是要錢，而是要客源，歡迎所有國家的旅客都來台灣觀光，業者支持政府新南向政策，也同意觀光業轉型，但請政府提配套措施，業者下一步該如何走，政府應該給答案。

觀光業希望政府擴大內需、讓公務人員的國民旅遊卡真正用在國旅，而非變成國民購物卡，刺激國民旅遊市場；同時到到中國大陸宣傳台灣觀光，開放東南亞10國免簽，給予陸客來台中轉72小時免簽，延後遊覽車業者繳交貸款。1050912

(中央社)