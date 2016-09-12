憂觀光變關光 業者籲政府提轉型配套
陸客大幅減少，觀光相關產業受衝擊，上萬名觀光從業人員今天首次走上街頭，業者憂心觀光變「關光」，呼籲政府提轉型配套措施，讓業者知道下一步怎麼走。
包括旅行社、導遊、旅館、遊覽車、餐廳、禮品業等觀光相關產業人員上萬人，今天首次上街遊行，訴求「要生存、有工作、能溫飽」。
一名帶陸客團的張姓導遊說，他從事導遊工作6年，原以為中年轉業成功，但現在陸客團愈來愈少，他從8月開始，面臨沒有團可帶的困境，他估計100名陸客團導遊中，約90人跟他情況一樣。
張姓導遊也說，已有做陸客團的餐廳9月開始被迫暫時歇業。
宋小姐今天帶著兒子上街，她說，陸客團一直減，9月會比8月慘，10月不敢想。
遊覽車業者說，當年配合政府政策，陸客的車輛還特別採購新車，現在大部分車子都在曬太陽。
一名預定這星期就要臨盆的大陸新娘，台灣籍的老公也是陸客團導遊，因老公工作快不保，她也跟著上街頭。
百萬觀光產業自救會發言人李奇嶽說，台灣觀光產業面臨危急存亡之秋，遊行不是示威抗議，而是和平理性表達產業心聲。
李奇嶽說，業者不是要錢，而是要客源，歡迎所有國家的旅客都來台灣觀光，業者支持政府新南向政策，也同意觀光業轉型，但請政府提配套措施，業者下一步該如何走，政府應該給答案。
觀光業希望政府擴大內需、讓公務人員的國民旅遊卡真正用在國旅，而非變成國民購物卡，刺激國民旅遊市場；同時到到中國大陸宣傳台灣觀光，開放東南亞10國免簽，給予陸客來台中轉72小時免簽，延後遊覽車業者繳交貸款。1050912
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。