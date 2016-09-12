肯德基「早餐天天省」 限定優惠

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台灣肯德基推出早午餐套餐「德式經典總匯早餐」，9月13至19日10月4日至10日，期間限定優惠價99元。（圖片提供／台灣肯德基）

近年物價持續上漲，小資族荷包愈來愈「瘦」，台灣肯德基延續上一波「新一代$99群星餐」優惠，推出「早餐天天省」期間限定早餐優惠活動，即日起至10月10日止，優惠價45至99元不等。

台灣肯德基推出早午餐套餐「德式經典總匯早餐」，內含豬後腿肉製作之法蘭克福燻腸、櫸木煙燻培根、厚切吐司、香滑嫩蛋、三角薯餅、起司片及小杯LAVAZZA義式熱咖啡，讓小資族花小錢早餐吃飽飽。

(中時)