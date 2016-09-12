赴印度未打疫苗 男嬰染麻疹
麻疹在台灣消失30餘年，今年6月在台南又驚見一案例，楊氏夫妻今年6月中帶著剛出生8個多月的嬰兒楊小弟一起到印度探親，回台後楊小弟突然發燒、咳嗽不止，就醫才得知他出國前尚未施打疫苗，感染麻疹，併發肺炎，經過轉診成大醫院，住進負壓隔離病房，現已痊癒出院。
早期台灣的麻疹俗稱「出癖」（台語），治癒後就擁有抗體可終身免疫，自1978年開始施打麻疹疫苗，這項病症就在台灣逐漸絕跡，台灣新生兒一般都在1歲2個月大時開始施打，楊小弟剛出生尚不足9月，出國前也未提前施打疫苗，才會意外感染。
因為麻疹是空氣傳染，屬高傳染性病毒，楊小弟在安南醫院就醫時，已出現肺炎症狀，轉往成大醫院負壓隔離病房治療，在施打疫苗後，現已痊癒出院。
安南醫院小兒科主任陳震南表示，世界各地的麻疹病毒基差異性低，因此接踵疫苗的保護效果都不錯。台灣在接踵疫苗後有9成五能終身免疫，但還是有二次感染的可能性，再度感染者出現的症狀已不明顯。
近期中國大陸與東南亞鄰近國家麻疹疫情頻傳，威脅台灣防疫安全，麻疹前驅症狀包括發高燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽，且在口腔下臼齒對面內膜出現柯氏斑點，疹斑擴散至全臉，再擴及全身。
陳震南提醒，新生兒若要出國至疫區，可自費提前兩周施打麻疹疫苗，就可產生抗體避免感染。
(中時)
關鍵字：麻疹
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