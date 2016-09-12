赴印度未打疫苗 男嬰染麻疹

安南醫院小兒科醫師陳震南以楊小弟口腔內的柯氏斑判別他感染麻疹。（程炳璋攝）

國內麻疹已絕跡，新生兒楊小弟卻因來不及施打疫苗就出國，返台後感染麻疹，幸好及時發現治療痊癒。（程炳璋翻攝）

麻疹在台灣消失30餘年，今年6月在台南又驚見一案例，楊氏夫妻今年6月中帶著剛出生8個多月的嬰兒楊小弟一起到印度探親，回台後楊小弟突然發燒、咳嗽不止，就醫才得知他出國前尚未施打疫苗，感染麻疹，併發肺炎，經過轉診成大醫院，住進負壓隔離病房，現已痊癒出院。

早期台灣的麻疹俗稱「出癖」（台語），治癒後就擁有抗體可終身免疫，自1978年開始施打麻疹疫苗，這項病症就在台灣逐漸絕跡，台灣新生兒一般都在1歲2個月大時開始施打，楊小弟剛出生尚不足9月，出國前也未提前施打疫苗，才會意外感染。

因為麻疹是空氣傳染，屬高傳染性病毒，楊小弟在安南醫院就醫時，已出現肺炎症狀，轉往成大醫院負壓隔離病房治療，在施打疫苗後，現已痊癒出院。

安南醫院小兒科主任陳震南表示，世界各地的麻疹病毒基差異性低，因此接踵疫苗的保護效果都不錯。台灣在接踵疫苗後有9成五能終身免疫，但還是有二次感染的可能性，再度感染者出現的症狀已不明顯。

近期中國大陸與東南亞鄰近國家麻疹疫情頻傳，威脅台灣防疫安全，麻疹前驅症狀包括發高燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽，且在口腔下臼齒對面內膜出現柯氏斑點，疹斑擴散至全臉，再擴及全身。

陳震南提醒，新生兒若要出國至疫區，可自費提前兩周施打麻疹疫苗，就可產生抗體避免感染。

(中時)