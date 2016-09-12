北科大開學典禮　校長姚立德勉勵新生跨領域學習

台北科技大學今天舉辦開學典禮，典禮上校長姚立德向2088名大學部新生分享，保有核心專業之餘，還需「跨領域學習」，希望四年後都能讓自己成為被期待的人才。圖：北科大提供

台北科技大學今天舉辦開學典禮，典禮上校長姚立德向2088名大學部新生分享，全球化競爭潮流下，學生四年所學不一定符合畢業後產業需求，像是10年前數位相機產業人才炙手可熱，年薪可達上百萬，但如今智慧手機幾乎取代數位相機。因此保有核心專業之餘，還需「跨領域學習」。像是今年科技與金融產業最夯的「FinTech」，就是商學跨領域結合資訊軟體人才，以因應數位金融時代。

姚立德更鼓勵大一新生創新創業、提升英語力走向國際，並要「保持一顆好奇心、維持豐富的想像力、要求自己具有創造力、培養邏輯思考的能力，且工科學生特質木訥，因此培養流暢的表達能力也極為重要。」希望四年後都能讓自己成為被期待的人才。

隨著擁有專業技術和跨領域專長的「T型人才」當道，北科大從105學年起也開設「第二專長」，有別於傳統的輔系和雙主修，學生無需額外增加大量的畢業學分數或延長修業年限，只要跨系修課完成規定科目和應修學分數，畢業證書上將加註第二專長的名稱。

舉例來說，機械系工程系開設了「精密製造」、「機械設計」；電機工程系開設「電能轉換」、「自動控制」，文化事業發展系開設「文化軟實力技能開發」等。

(中時)