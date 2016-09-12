北科大開學典禮 校長姚立德勉勵新生跨領域學習
台北科技大學今天舉辦開學典禮，典禮上校長姚立德向2088名大學部新生分享，全球化競爭潮流下，學生四年所學不一定符合畢業後產業需求，像是10年前數位相機產業人才炙手可熱，年薪可達上百萬，但如今智慧手機幾乎取代數位相機。因此保有核心專業之餘，還需「跨領域學習」。像是今年科技與金融產業最夯的「FinTech」，就是商學跨領域結合資訊軟體人才，以因應數位金融時代。
姚立德更鼓勵大一新生創新創業、提升英語力走向國際，並要「保持一顆好奇心、維持豐富的想像力、要求自己具有創造力、培養邏輯思考的能力，且工科學生特質木訥，因此培養流暢的表達能力也極為重要。」希望四年後都能讓自己成為被期待的人才。
隨著擁有專業技術和跨領域專長的「T型人才」當道，北科大從105學年起也開設「第二專長」，有別於傳統的輔系和雙主修，學生無需額外增加大量的畢業學分數或延長修業年限，只要跨系修課完成規定科目和應修學分數，畢業證書上將加註第二專長的名稱。
舉例來說，機械系工程系開設了「精密製造」、「機械設計」；電機工程系開設「電能轉換」、「自動控制」，文化事業發展系開設「文化軟實力技能開發」等。
(中時)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。