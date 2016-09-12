台肥全力供肥 雲嘉農友勿搶購

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雲嘉地區最近傳出缺肥，行政院雲嘉南區聯合服務中心今天表示，農委會已請雲嘉地區農會釋出安全庫存量肥料，請農友不必搶購。

雲嘉地區目前正值二期水稻抽穗期、花生結果期、柳丁追肥期，最近卻傳出農民一直買不到相關肥料，讓農民相當著急，並懷疑是否有大型肥料廠商故意囤貨。

農民指出，水稻抽穗必須使用特一號及特五號追肥，花生結果期須使用四十二號肥料；過去這些肥料很容易買到，但最近卻有錢也買不到，經詢問農會證實肥料有缺貨情形。

對此，行政院雲嘉南區聯合服務中心執行長許根尉指出，農糧署已請雲嘉各農會配合農民需求調節釋出肥料，其中雲林縣農會將釋出3700公噸，嘉義縣農會釋出812公噸。

此外，農委會也已協調台肥公司調整生產線，全力生產供應，並持續進口複合肥料補充國內需求。

許根尉表示，台肥公司為服務農民用肥需求，特別提供服務專線0800-883300，歡迎農友去電洽詢，他籲請農友配合農時需求購肥，必要時並可選擇單質肥料或同質肥料替代。1050912

(中央社)