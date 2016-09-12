高市楠梓區公所替代役男 中秋前夕清潔做公益
楠梓區公所於中秋節連假前夕，與華山基金會合作，結合區公所服勤替代役男，關懷獨居老人，協助阿公阿嬤清潔居家環境。
區公所替代役男在王區長嘉東、兵役課長的帶領下，與華山基金會楠梓站義工、玉屏里長洪千雅及里幹事等人，12日一同探視關懷里內獨居長者並致贈慰問品，讓長輩能過一個舒適溫馨的中秋佳節。
其中，81歲的林阿嬤因年邁行動不便，平時無法自行整理居家環境，替代役男挽袖幫忙打掃居家內外環境，看著這些如孫子般年紀的替代役男勤快打掃模樣，安慰與滿足之情溢於言表。
役男表示，看到阿嬤關愛感恩的眼神，也提醒自己要關心家人，給予家中長輩適時的溫暖及關懷。
王嘉東表示，台灣已邁入高齡化社會，獨居老人日漸增多，許多長輩因長期缺乏照顧，除容易導致生活環境凌亂不堪影響環境衛生，且對長輩們的身體也會帶來不良影響。
趁著這次配合內政部役政署「105年替代役役男關懷阿公阿嬤及協助居家環境清潔實施計畫」活動，鼓勵替代役男於服務之餘，也能多多走入社區鄰里，關懷獨居、年邁行動不便的長者，展現敬老愛老、服務社會的精神。
(中時)
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