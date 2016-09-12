中央社拉業務涉弊？ 廉政署調查

我要評比

中央社董事長陳國祥遭民進黨立委王定宇指控將業務成績列入記者績效，部分佣金被納入小金庫。廉政署上周四接獲2名立委代轉檢舉，已交由文化部政風處先行行政查處，如查有刑事不法，則交由肅貪人員跟進追查。

(中時)