前北市新聞處長唐啟明 落海亡

我要評比

前北市新聞處長唐啟明今天早上被民眾發現落海身亡(岸巡二總隊提供)

唐啟明（左）為黃大洲（右）時期的台北市新聞處長。（本報資料照片）

前台北市新聞處長唐啟明今早8時許，被民眾發現陳屍外木山海邊，目前岸巡已聯繫到唐的子女到場，正釐清詳細死因。

基隆市外木山海興游泳池昨天晚間11時許，民眾報案疑似有人落海，岸巡及消防出動大批人馬，但搜查未果，未料今早8時許，民眾發現1名老翁陳屍海面。

消防、海巡獲報，派出搜救艇打撈大體，隨後在岸邊找到死者衣物及1萬元現金，經查證明身分，發現死者竟是前北市長黃大洲任內新聞處長唐啟明，目前待相驗後釐清死因。

(中時)