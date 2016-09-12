颱風不搗蛋 越捷兔女郎提前來台慶中秋

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越捷兔女郎提前與台灣民眾歡慶中秋。圖：業者提供

趕在颱風之前，Vietjet越捷航空於9月10日晚間於台北泰迪熊百貨（前秋葉原）廣場舉辦中秋聯歡活動，現場除了大型移動舞台、樂團精彩演出外，還有越捷兔女郎的性感熱舞。

雖然下著雨，但仍吸引許多來往民眾停駐觀賞表演，更有超過300名現場民眾與穿著越捷空姐制服的人員互動抽獎，活動當日越捷送出包含零元機票、折扣機票以及多項品牌精美禮品，提前與台灣民眾熱鬧迎接中秋節。

越捷自2014年進軍台灣以來，目前經營台北往返胡志明市航線、台南往返胡志明市兩條航線，將於10月底開通台北往返河內航線、12月底前開通高雄往返胡志明市航線，無論台灣南北地區，往返越南將更加便利與快捷。

(工商)