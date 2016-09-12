高鐵贈票 身心障孩子圓夢
父母雙故的「阿汝」獨居，家和希望工場是她僅有生活圈，常見一列如龍列車呼嘯而過，卻不懂是什麼。高鐵公司上午贈票雲林身心障礙者重建協會，要讓身心障學員北上遊動物園圓夢，阿汝才知「呼…就不見」的原來是高鐵。
高鐵雲林站長顏宏穎與高專吳貴英為學員們帶來夢想車票，多位天真學員以為那張超級大車票（模型）是真的，爭著要保存起來俾便搭車，令人莞爾。縣社會處長丁彥哲再三叮嚀孩子要聽老師的話，要注意安全。
雲林身心障礙者重建協會總幹事卓中信指出，該協會的希望工場共60學員，沒人搭過高鐵，但有不少住在高鐵軌道附近村落，每天看著列車來來去去，對高鐵真實概念及圖像卻很模糊，社工預告要搭高鐵去玩，學員便問「是不是呼…很快就不見的那個？」
「他們1個月前就開始念叨」，卓中信說，此次北上計畫明日出發，將遊木柵動物園，孩子很是期待搭「一下子就不見的火車」，也殷盼去看夢想已久的長頸鹿、河馬、貓熊等動物，近月來每天都討論熱烈。
(中時)
關鍵字：高鐵、雲林身心障礙者重建協會、雲林、木柵動物園
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。