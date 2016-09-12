高鐵贈票 身心障孩子圓夢

高鐵公司贈票雲林希望工場學員到台北一日遊，學員開心歡呼。（許素惠攝）

父母雙故的「阿汝」獨居，家和希望工場是她僅有生活圈，常見一列如龍列車呼嘯而過，卻不懂是什麼。高鐵公司上午贈票雲林身心障礙者重建協會，要讓身心障學員北上遊動物園圓夢，阿汝才知「呼…就不見」的原來是高鐵。

高鐵雲林站長顏宏穎與高專吳貴英為學員們帶來夢想車票，多位天真學員以為那張超級大車票（模型）是真的，爭著要保存起來俾便搭車，令人莞爾。縣社會處長丁彥哲再三叮嚀孩子要聽老師的話，要注意安全。

雲林身心障礙者重建協會總幹事卓中信指出，該協會的希望工場共60學員，沒人搭過高鐵，但有不少住在高鐵軌道附近村落，每天看著列車來來去去，對高鐵真實概念及圖像卻很模糊，社工預告要搭高鐵去玩，學員便問「是不是呼…很快就不見的那個？」

「他們1個月前就開始念叨」，卓中信說，此次北上計畫明日出發，將遊木柵動物園，孩子很是期待搭「一下子就不見的火車」，也殷盼去看夢想已久的長頸鹿、河馬、貓熊等動物，近月來每天都討論熱烈。

(中時)