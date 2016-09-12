蝶王紀錄危險了 朱宸平100蝶只差0.3秒
「台灣蝶王」許志傑締造的100、200公尺蝶式的全國紀錄，已經7年未破，是如今男子全國紀錄表中，3項高掛最久未被打破的紀錄其中之2，但在今年總統盃分齡游泳賽出現強力者，就讀中興大學森林系的朱宸平，今在男子100公尺蝶式游出53秒96佳績，距離許志傑53秒66僅差0.3秒，他抵達終點瞬間引來全場驚呼，破紀錄指日可待。
目前男子游泳全國紀錄表中，男子100公尺自由式、100、200公尺蝶式是保持最久的全國紀錄，都是98年締造，其中100自是王紹安保持的50秒02，而100、200蝶都由許志傑保持，分別是53秒66與1分56秒54，儘管有多名好手挑戰，卻都功虧一簣，如今由朱宸平吹起挑戰紀錄的進擊號角。
「我2004年雅典奧運看到菲爾普斯的好表現，我就告訴爸爸，希望跟他一樣，環遊世界比賽，還要拚奧運。」朱宸平從小就接觸游泳，成名甚早，出國比賽進奧運殿堂一直是他的目標，但高中陷入嚴重低潮，一直堅持訓練，卻始終游不出好成績，無論是訓練或比賽都感到很疲乏，「怎麼努力都達不到目標。」
儘管遭遇低潮，朱宸平始終沒有放棄奧運夢，他選擇進入中興大學森林系就讀，就是為自己的未來做出選擇，「我把握大學再拚一次，如果成功了，我就繼續發展，如果沒有突破，我就好好讀書回家種田。」他努力兼顧課業與游泳，「不管是選手或是一般學生，很多人進到大學就放太鬆，我不希望這樣，我想堅持下去。」
有了明確目標，來自家人以及學長江信宏的鼓勵，更是他奮鬥動力，他說：「學長是我的榜樣，我也要努力，留榜樣給學弟看。」他強調，進入大學堅持訓練，不但是為了自己，也是為了來自台中基層的其他學弟妹們，希望他們進到大學能繼續努力，挑戰自我極限。
(中時電子報)
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