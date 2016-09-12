亞洲區YMCA代表參訪草屯 交流樂齡照護

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亞洲區的各國YMCA代表，前往草屯鎮公所參訪，受到鎮長洪國浩〈右4〉，彼此並就「樂齡照護預防」進行相互交流。（楊樹煌攝）

來自日本大阪、仁川及上海、香港還有台南等也的YMCA代表，今〈12〉日在南投YMCA總幹事朱德華的陪同下，特地前往草屯鎮公所參訪，受到鎮長洪國浩熱烈的歡迎，彼此並就「樂齡照護預防」進行相互交流。

朱總幹事表示，日本大阪除對年長者日常照顧，也加強青少年預防照護，從小灌輸觀念；仁川則提供設施讓年長者使用，以票券方式入場，使用者負擔10％，政府負擔90％。

上海則從2004年起，在每個街道設置文化活動中心，預計設置211個點，目前已完成203個文化活動中心，每年補助每個中心500萬人民幣辦理各項活動，每天上午8時至晚間21時開放，免費提供長者使用。

上海送餐分等級，貧困者免費提供，其他依經濟狀況收費；香港推廣年長者游泳、走路運動，今年度也開始推居家服務；台南市以社區關懷據點為主，並發展日托照顧；南投草屯則除有YMCA、草療的日托，還有社區設置的關懷據點。

草屯鎮長洪國浩說，草屯公所除老人送餐，更設置實物銀行，長期提供弱勢族群實物，育嬰奶粉補助；大阪YMCA等代表參觀後非常讚賞，特別捐贈現金供購買食物之用；洪鎮長並說，草屯另有「圓夢計畫」，提供弱勢家庭子女就讀大專以上院校生活津貼補助，讓社會福利照護更完善。

(中時)