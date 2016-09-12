帥氣是種禮貌！日劇男神家裡堅決不擺電鍋、衛生紙

松田翔太的日常生活有獨特的「格調」，不但家裡不擺衛生紙跟電鍋，平常還會穿浴衣配墨鏡，超級奇特。(取材自YouTube)

出身演藝世家的日本男星松田翔太，主演《流星花園》、《詐欺遊戲》等不少夯日劇，不僅外表俊美有個性，演技也精湛，因此受到廣大影迷歡迎，最近他與蒼井優、小田切讓合作電影《Over Fence》，為了替新作宣傳，三人難得上節目，暢談私生活，沒想到松田翔太竟被爆家裡沒衛生紙，都是家用品不帥氣！

松田翔太、蒼井優及小田切讓日前上《ボクらの時代》節目，三人一身清爽，輕鬆對著鏡頭聊著日常二三事，當場爆出許多不為人知的笑梗，松井翔太除了演戲外，私下很注重時尚，每每現身公開活動，穿搭都帥氣又不失個性，品味相當受人讚賞，在節目中，他被蒼井優爆料不喜歡衛生紙，所以家裡不放，讓小田切讓傻眼，松井翔太順道自爆，家裡也沒電鍋，直呼：「你不覺得電鍋很矬嗎？」，還認為帥氣是一種禮貌。

松井翔太耍帥到極致，家裡沒有衛生紙也沒電鍋，而身為以米飯為主食的民族，蒼井優及小田切讓連忙跳出來護航：「其實電鍋也有很多時髦的款式啦！」，但隨即遭松井翔太打槍，冷回：「絕對沒有！」，他還強調衛生紙半露出在紙盒外飄盪的模樣，對他來說完全不行！除此之外，男神的日常還有更多獨特的品味，他一回家就要換上浴衣，覺得浴衣穿起來超舒服，但家裡又沒裝窗簾，因此曾發生穿著浴衣但戴墨鏡遮陽的情況，蒼井優跟小田切讓聽了也顧不得形象，完全笑翻！

(中時電子報)