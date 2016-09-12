屍速列車賣破2.5億 台灣影史活屍王

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韓國電影「屍速列車」在台熱映，片商車庫娛樂今天宣布全台票房10天衝破新台幣2.5億元，榮登台灣影史活屍電影票房冠軍。

「屍速列車」融合活屍、父女親情、愛情等元素，深刻描繪人性矛盾及自私，由韓國演員孔劉（孔侑）、馬東石、鄭裕美、崔宇植主演，描述韓國首爾陷入不明原因的活屍危機，1輛清晨開往釜山的高鐵是生存希望，卻有感染者混入車廂，乘客們展開求生之戰。

車庫娛樂今天宣布「屍速列車」上映第2週蟬聯全台票房冠軍，擊退來勢洶洶、由奧斯卡金像獎影帝湯姆漢克（Tom Hanks）主演的「薩利機長：哈德遜奇蹟」。

「屍速列車」累計票房全台已破2.5億元，超越好萊塢影星布萊德彼特（Brad Pitt）主演活屍電影「末日之戰」的2.36億元台灣票房，「屍速列車」上映10天就成為台灣影史「活屍之王」。

車庫娛樂表示，上映第2週觀影熱潮不降反增，台北市票房比首週增加20％，且網路口碑持續發酵，預估15日中秋節前夕台北票房可望破億，全台票房將上看3億大關，挑戰「美國隊長3：英雄內戰」，爭奪今年度票房冠軍寶座。1050912

(中央社)