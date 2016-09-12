新竹藝動節 太空飛船停降新瓦屋

2016新竹藝動節即日起至10月30日在竹北新瓦屋文化園區登場，12米高的大型太空飛船「夢想號」停放在此，讓大小朋友一起一圓「太空夢」。

新竹縣政府表示，走進新瓦屋，12個太空積木人就在藝動節展區四周駐立，積木人胸前分別呈現藝動節路跑、原住民、客家花布及客家民祭賽神豬特等獎等圖騰，圖騰融入新竹客家意象。

竹縣府指出，展區中規劃以移動式貨櫃作為空間規畫的「遨遊太空閱覽室」，活動期間其中將有400多本與太空、星球、天文等有關的書籍與雜誌免費供民眾現場閱讀，可透過書籍的文字與圖片盡情遨遊在太空的知識與想像中。

另外，現場也設有「前往星際互動體驗區」，模擬駕駛艙的情境場景，讓民眾身歷其境感受深入太空飛船核心控制區的臨場感，並有趣味的螢幕互動遊戲開放民眾體驗，預估45天的展期，將吸引超過20萬人參與。

竹縣府表示，新竹藝動節今年活動以「太空夢想」為主軸，在新瓦屋打造出地景展區，身著太空裝的縣長邱鏡淳和8個太空人一起亮相，他說，台灣最重要的兩所太空研究機構，包括國家太空中心NSPO與ARRC前瞻火箭中心就在新竹，因此新竹可說是「距離太空最近的地方」。

而新竹藝動節系列活動中，10月10日登場的國慶SUPER RUN路跑活動，號召5000人共同參與，延續太空夢想主題，將路跑服裝設計為連身的太空裝，在地球上來一場別開生面的太空漫跑。1050912

(中央社)