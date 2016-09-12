新竹藝動節 太空飛船停降新瓦屋
2016新竹藝動節即日起至10月30日在竹北新瓦屋文化園區登場，12米高的大型太空飛船「夢想號」停放在此，讓大小朋友一起一圓「太空夢」。
新竹縣政府表示，走進新瓦屋，12個太空積木人就在藝動節展區四周駐立，積木人胸前分別呈現藝動節路跑、原住民、客家花布及客家民祭賽神豬特等獎等圖騰，圖騰融入新竹客家意象。
竹縣府指出，展區中規劃以移動式貨櫃作為空間規畫的「遨遊太空閱覽室」，活動期間其中將有400多本與太空、星球、天文等有關的書籍與雜誌免費供民眾現場閱讀，可透過書籍的文字與圖片盡情遨遊在太空的知識與想像中。
另外，現場也設有「前往星際互動體驗區」，模擬駕駛艙的情境場景，讓民眾身歷其境感受深入太空飛船核心控制區的臨場感，並有趣味的螢幕互動遊戲開放民眾體驗，預估45天的展期，將吸引超過20萬人參與。
竹縣府表示，新竹藝動節今年活動以「太空夢想」為主軸，在新瓦屋打造出地景展區，身著太空裝的縣長邱鏡淳和8個太空人一起亮相，他說，台灣最重要的兩所太空研究機構，包括國家太空中心NSPO與ARRC前瞻火箭中心就在新竹，因此新竹可說是「距離太空最近的地方」。
而新竹藝動節系列活動中，10月10日登場的國慶SUPER RUN路跑活動，號召5000人共同參與，延續太空夢想主題，將路跑服裝設計為連身的太空裝，在地球上來一場別開生面的太空漫跑。1050912
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。