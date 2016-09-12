風投市場冷 創新工場逆勢募集216億
由李開復創辦的北京風險投資公司「創新工場」今天表示，已募集人民幣45億元（約新台幣216億元）的新資本，其中一支以美元計價、規模3億美元的基金，主要投資人為富士康集團。
在台灣出生的李開復曾在蘋果（Apple）、微軟（Microsoft）、谷歌（Google）等跨國企業擔任要職，2009年在北京創設了「創新工場」，從創業最早期到相對後期對創業者提供協助，並藉由投資獲得商業回報。
華爾街日報報導，大陸的融資環境正在降溫，許多風投公司最近幾個月都在控制投資，但具領先地位的風投公司仍能籌到許多資金。
創新工場這次的募資中，除了前述3億美元的基金，還包括人民幣25億元的人民幣計價基金，這兩支新基金的規模都遠高於今年第一季其他風投公司平均的融資規模，也就是2億美元的外幣基金和人民幣5.37億元的人民幣基金。
報導引述李開復說，他們仍然看到很多可以投資的好想法和趨勢，優質初創公司的估值不會低，並且在成長過程中需要很多投資。
創新工場計劃將所籌資金投入以人工智慧為主導、開發企業軟體和製作娛樂內容的初創公司。李開復表示，投資者正遠離利用補貼來贏得市占率的初創公司，他們更感興趣的是那些能在短期內創造利潤的初創企業。
報導指出，創新工場作為早期投資者，已投資了大約300家初創公司。其中約20家公司公開上市或被收購，另有15家停業。1050912
(中央社)
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