憂美聯準會升息 港股重挫3.36%
法新社報導，香港股市今天從13個月高點下跌，主因2名美國聯邦準備理事會（Fed）官員的談話助長聯準會最快可能本月就會升息的臆測。
基準的恆生指數大跌809.10點或3.36%，收在23290.60點。
另外，據路透社報導，港股大跌的主要原因是金融市場越來越擔心，決策者在提振疲弱的成長上已達到了他們的政策極限，因此全球股市賣壓更加沉重。
根據湯森路透（Thomson Reuters）的數據，恆生指數今天的跌幅是這個地區股市中表現最差者，且是恆生指數自2月11日以來最大的單日跌幅。
在金融和資訊類股領跌下，恆生指數所有50種成分股全部下跌。
市場債券殖利率今天連續第2個交易日攀上多月來高點，這是對全球投資人嚴厲的提醒，即各國中央銀行刺激經濟的可用資源和想法可能已經都已用盡。（譯者：中央社簡長盛）1050911
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。