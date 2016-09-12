憂美聯準會升息 港股重挫3.36%

法新社報導，香港股市今天從13個月高點下跌，主因2名美國聯邦準備理事會（Fed）官員的談話助長聯準會最快可能本月就會升息的臆測。

基準的恆生指數大跌809.10點或3.36%，收在23290.60點。

另外，據路透社報導，港股大跌的主要原因是金融市場越來越擔心，決策者在提振疲弱的成長上已達到了他們的政策極限，因此全球股市賣壓更加沉重。

根據湯森路透（Thomson Reuters）的數據，恆生指數今天的跌幅是這個地區股市中表現最差者，且是恆生指數自2月11日以來最大的單日跌幅。

在金融和資訊類股領跌下，恆生指數所有50種成分股全部下跌。

市場債券殖利率今天連續第2個交易日攀上多月來高點，這是對全球投資人嚴厲的提醒，即各國中央銀行刺激經濟的可用資源和想法可能已經都已用盡。（譯者：中央社簡長盛）1050911

(中央社)