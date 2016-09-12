虱目魚外銷停滯 台南漁民盼政府解決
觀光產業今天在台北遊行，取消參加遊行的台南市虱目魚養殖協會，也在學甲魚塭要求政府解決養殖漁業外銷停滯的問題，莫逼漁民走上街頭。
台南市虱目魚養殖協會原本計畫動員2輛遊覽車的人數，參加今天在台北的觀光產業遊行，但因怕模糊焦點，最終取消，改在學甲養殖魚塭群聚表達不滿。
學甲虱目魚契作今年停止，魚價下跌，眼看著虱目魚苗10月底又要放養，協會理事長王文宗要求政府拿出辦法解決虱目魚外銷停滯的問題。
王文宗認為台灣有好的農漁產品，中國大陸有廣大消費市場，兩岸距離近，運輸便利，有相同語言和飲食文化，政府應多著墨大陸市場，如何創造兩岸有利環境及條件，才是重點。1050912
(中央社)
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