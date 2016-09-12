苗栗秋節食品抽驗全過關 烤肉5訣防中毒

苗栗縣衛生局今天公布秋節應景食品抽檢結果，包括市售月餅、內餡、烤肉食材等，均符合規定，提醒民眾中秋烤肉遵守5原則，預防食物中毒。

苗栗縣衛生局表示，針對中秋節專案抽驗月餅、內餡、烤肉食材等共計40件，分別檢驗防腐劑、色素、甜味劑、丙酸、漂白劑等，產品檢驗結果均與規定相符。

另外，衛生局配合衛生福利部食安政策「十倍稽查十倍抽驗」專案計畫，抽驗中秋節烤肉食材10件，分別檢驗漂白劑、動物用藥、農藥殘留等，產品檢驗結果也全數符合規定。

苗栗縣衛生局長張蕊仙指出，「烤肉賞月」已成為中秋節親友團聚最應景的活動，不過烤肉食材的保存及烤肉過程，務必注意衛生及保存條件，若室溫超過攝氏32度，食材切勿放置超過1小時，如果已有異味、腐敗應避免食用。

衛生局提醒，民眾秋節烤肉確實遵守「5要」防毒原則，包括要洗手、要新鮮、要生熟食分開、要徹底加熱、要低溫保存，就能預防食品中毒意外發生，安心與親友共嚐美食、歡度佳節。1050912

(中央社)